Cataldi e il rebus centrocampo: la Lazio riflette sul suo futuro

Mercato fermo, si riparte dalle risorse interne

L’estate si è rivelata particolarmente complicata per il mercato della Lazio. Il blocco delle operazioni in entrata ha costretto società e staff tecnico a riconsiderare l’organico già a disposizione. Tra i giocatori rientrati dai prestiti c’è Danilo Cataldi, che ha concluso la stagione alla Fiorentina. Come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri — che lo aveva rilanciato ai tempi del suo arrivo a Roma — potrebbe prenderlo in considerazione come vice-Guendouzi, ruolo per cui in rosa non ci sono molte alternative.

Rapporti da ricucire e decisione in mano al club

Il futuro di Cataldi, però, non dipende solo da valutazioni tecniche. In passato non sono mancati contrasti con la dirigenza, in particolare dopo l’addio di Sarri, quando il centrocampista aveva replicato pubblicamente alle critiche del presidente Lotito rivolte ai cosiddetti “senatori” dello spogliatoio. Ora, con uno scenario tattico che ne favorirebbe la permanenza, la sensazione è che la decisione finale spetti alla società, che dovrà valutare anche l’equilibrio interno dello spogliatoio oltre agli aspetti tecnici.