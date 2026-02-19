Nazionale femminile U23, Portogallo-Italia: le calciatrici convocate da Zorri
L'allenatrice Tatiana Zorri ha diramato la lista delle calciatrici convocate per la Nazionale femminile U23, in vista del match a casa del Portogallo che si giocherà lunedì 2 marzo alle ore 18 italiane e 17 locali, all'Estadio do Bonfim di Setubal.
La lista delle calciatrici convocate
Portieri: Viola Bartalini (Fiorentina), Beatrice Beretta (Napoli Women), Astrid Gilardi (Como Women);
Difensori: Caterina Ambrosi (Parma), Sara Caiazzo (Sassuolo), Michela Giordano (Napoli Women), Marika Massimino (Ternana Women), Alice Pellinghelli (Bologna), Chiara Robustellini (Inter), Carola Zannini (Cesena), Sara Zappettini (Cesena);
Centrocampiste: Giorgia Arrigoni (Milan), Melissa Bellucci (Napoli Women), Erin Cesarini (Lazio), Anastasia Ferrara (Genoa), Giada Pellegrino Cimò (Ternana Women), Maria Grazia Petrara (Ternana Women);
Attaccanti: Veronica Bernardi (Como Women), Alice Berti (Basilea), Alessia Carcassi (Napoli Women), Cecilia Cavallin (Bologna), Gaia Distefano (Parma), Margherita Monnecchi (Lazio), Monica Renzotti (Milan)
Staff
Tecnico: Tatiana Zorri; Assistente tecnico: Mauro Girini; Preparatore atletico: Gilberto Voltolina; Preparatore dei portieri: Alessandro Ventrella; Match analyst: Alessandro Rossi; Medici: Salvatore Caruso, Melissa Mazzola; Fisioterapista: Matteo Cossa; Nutrizionista: Giuseppe Cucinotta; Segretario: Aldo Blessich