Trasferte vietate, bocciati i ricorsi di Napoli, Fiorentina e Roma
Con quattro ordinanze depositate oggi, il Tar del Lazio respinge i ricorsi di Napoli, Fiorentina e Roma
È arrivata la conferma da parte del Tar del Lazio sul divieto delle trasferte per i tifosi di Napoli, Fiorentina e Roma, disponendo il divieto fino al termine della stagione ai sensi dell'art. 7-bis.1 della legge n. 401 del 1989.
Le tre società di Serie A avevano fatto ricorso, presentando domande cautelari contro i decreti del Ministero dell'Interno, a seguito degli scontri tra tifoserie lungo alcuni tratti autostradali. In questo scenario, non è stato impugnato il decreto che riguardava la tifoseria biancoceleste.
Ora le tre squadre dovranno fare a meno della presenza dei propri tifosi nelle sfide in trasferta fino a fine stagione.