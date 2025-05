Castellanos e il digiuno all'Olimpico: se continua così, la Lazio potrebbe cercare altri nomi

La Lazio non vince in casa dal 9 febbraio scorso e a non segnare all'Olimpico dallo stesso giorno è proprio Taty Castellanos. Come riportato da Il Messaggero, infatti, tornando al gol, la Lazio potrebbe ritrovare la vittoria casalinga.

La partita di domenica 25 maggio, alle ore 20:45, sarà determinante per capire se i biancocelesti, la prossima stagione, giocheranno in Champions, in Europa League o in Conference League… anche se tutto dipenderà, soprattutto, dai risultati di altre partite, come quella della Juventus e della Roma.

Fraioli

All'Olimpico, Castellanos non segna più

In uno stadio che domenica sarà gremito di tifosi biancocelesti, Castellanos dovrà porre fine al suo digiuno casalingo. Purtroppo, come riporta Il Messaggero, a pesare sono i precedenti infortuni che hanno costretto l'attaccante spagnolo a sostare per un po' di tempo. Dopo il rientro, però, Castellanos non è tornato come prima, segnando veramente poco.

A Castellanos basterebbe un solo gol per migliorare il suo record personale europeo (14 reti, tra campionato e Europa). Inoltre, l'attaccante biancoceleste è indispensabile per la formazione di Baroni, anche se in realtà, più che un vero goleador, sembrerebbe un trequartista messo al centro dell'attacco.

Le squadre con gli occhi su Castellanos e il possibile attaccante futuro

E' proprio per il motivo elencato precedentemente che il ct della Spagna lo convoca da tempo… ma non è il solo a volerlo per sé: come riporta Il Messaggero, infatti, Castellanos sarebbe seguito molto dalla Premier e soprattutto da squadre come il Nottingham Forest, il West Ham, l'Everton e il Wolverhampton.

La Lazio, infatti, se dovesse arrivare una richiesta da 35-40 milioni per Castellanos, sarebbe pronta a cederlo, ma servirebbe trovare un attaccante vero e proprio. La società smentisce ogni riferimento riguardo un possibile invio di emissari in Grecia per visionare Ioannidis: servono 20 milioni per convincere la squadra in cui gioca. Nonostante tutto, però, gli occhi della squadra biancoceleste ricadono su altri nomi, come quello di Nikola Krostovic cercato, però, anche da altre squadre italiane