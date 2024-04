Vanno in archivio i quarti di finale di Champions League, con il Bayern Monaco che batte l'Arsenal e raggiunge Psg e Borussia Dortmund in semifinale. Discorso diverso per quanto riguarda l'altra sfida, quella tra Manchester City-Real Madrid finita 1-1 nei 90 minuti con la gara che dovrà proseguire ai supplementari per decretare la squadra che andrà in semifinale.

Bayern Monaco-Arsenal

In Germania il primo tempo si conclude a reti bianche: regna l'equilibrio tra Bayern Monaco e Arsenal, con i Tedeschi che nella prima frazione di gioco hanno avuto diverse occasioni, ma gli Inglesi non sono rimasti a guardare gli avversari tenendo colpo su colpo. La partita si stappa al 63' con Kimmich che certifica la crescita del Bayern avuta anche nel primo tempo. L'Arsenal si fa vedere timidamente verso la fine della gara con Gabriel Jesus che spara alto e Odegaard che sfiora il pareggio a pochi minuti dal termine. La gara termina 1-0 con Il Bayern Monaco che approda alle semifinali di Champions League.

Manchester City-Real Madrid

In quel di Manchester sono gli ospiti a partire forte, con un gol facile facile per Rodrygo che sfrutta un azione partita dai piedi di Vinicius. I padroni di casa reagiscono alzando il ritmo e mantenendo il controllo della palla, creando molte situazioni pericolose con De Bruyne e una traversa colpita da Haaland. Il primo tempo si chiude con il vantaggio degli ospiti ma con un Manchester City in partita. Il canovaccio del secondo tempo è sempre lo stesso, con gli Inglesi a fare la partita e sfiorando il gol diverse volte. Il Manchester City trova la rete del pareggio al 76' con Kevin de Bruyne e non concretizza altre palle gol per passare in vantaggio. Gara che termina in pareggio e manda ai supplementari le due squadre.