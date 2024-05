Tommy Paul nel cuore dei laziali: il siparietto con alcuni tifosi a fine partita

Paul e la bandiera della Lazio

Dopo essere stato invitato dalla società biancoceleste all'Olimpico nell'ultima gara, vinta contro l'Empoli, altra dichiarazione d'amore dello statunitense agli Internazionali di tennis. Al termine della partita vinta in due set (6-1,6-4) contro il numero 4 al mondo Daniil Medvedev, Tommy Paul si è fermato come di consueto per firmare autografi e fare fotografie. Non solo però, il tennista americano ha voluto confermare nuovamente il suo amore per i colori biancocelesti, scrivendo “forza Lazio” su una bandiera della prima squadra della Capitale, offerta da alcuni tifosi. Tommy Paul accede ai quarti di finale, dove affronterà il polacco Hubert Hurkacz.

Ecco il video

La risposta social della Lazio

Sotto al post della pagina ufficiale degli Internazionali è arrivata la risposta della Lazio che ha mostrato la foto di Paul allo Stadio Olimpico con la maglia della Lazio