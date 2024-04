CdS | Gosens, Lazio in corsa: la società ne valuta il profilo

La giostra dei nomi di calciomercato è già partita, soprattutto a centrocampo e in attacco. Per il nuovo modulo, Tudor ha bisogno di esterni.

La situazione esterni in casa Lazio

Ad ora ha Marusic, Lazzari, Hysaj e Pellegrini, in emergenza si può contare anche Felipe Anderson. Il primo è un titolarissimo, per il tecnico può essere utile anche come terzo di difesa al bisogno. Lazzari è stato provato a sinistra e ha smentito di voler andar via. Hysaj e Pellegrini, invece, giocano poco, per questo è pronosticabile l'arrivo di un esterno nel prossimo calciomercato.

Adam Marusic in campo

Attenzione a Robin Gosens

Come scrive il Corriere dello Sport, si considera Robin Gosens un profilo perfetto per ciò di cui ha bisogno Tudor. Ex Atalanta e Inter, attualmente all'Union Berlino, è seguito anche dal Bologna. All'Atalanta era indomabile, poi uno strappo, la recidiva e la cessione all'Inter, dove ha rimediato una lussazione alla spalla e dove non ha mai reso come con Gasperini. In Germania ha ritrovato continuità e conta 6 gol e 1 assist in 25 presenze in Bundesliga. L'esterno vorrebbe tornare in Italia, ha 29 anni, quindi non rientra nel progetto ringiovanimento, ma è un giocatore d'esperienza e fisicamente utile se è in condizione. Tudor cerca uomini di fisico e gamba, come aveva Clauss e Tavares al Marsiglia.

Gli altri nomi per centrocampo e attacco

Molte scelte di mercato dipendono però da Kamada, che ancora non ha deciso se rimanere o no. La Lazio già a gennaio seguiva Cesare Casadei, mezzala del Chelsea di 21 anni. A causa degli addii di Felipe Anderson e Pedro, più quello probabile di Luis Alberto, serviranno due-tre trequartisti. Si pensa dunque di nuovo a Cambiaghi dell'Atalanta, in prestito all'Empoli. Ha 23 anni e non sarà facile strapparlo a Percassi. Occhio anche a Dia e Tchaouna della Salernitana e a Barak, che aveva già avuto Tudor a Verona. Passo indietro per Rocco Vata.