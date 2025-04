Lazio, la corsa Champions è riaperta: cosa serve per lo scatto finale

Fuori casa la Lazio vola

Il successo esterno contro il Genoa ha riacceso le speranze Champions per la Lazio, ora sesta a pari merito con la Juventus e a un solo punto dal Bologna, attualmente quarto. I tre punti conquistati al Ferraris, dopo il pari nel derby e l’eliminazione dall’Europa League, rappresentano un segnale di forza da parte della squadra di Baroni. Nonostante le recenti delusioni, lo spirito non è mai venuto meno. Anzi, secondo Il Corriere dello Sport, i biancocelesti stanno diventando una vera e propria macchina da guerra lontano dall’Olimpico: con 10 vittorie esterne, 1 pareggio e 6 sconfitte, sarebbero quarti in classifica se si considerassero solo i risultati in trasferta. Un bottino di 31 punti che testimonia la solidità del gruppo quando gioca lontano da casa.

In casa si fatica: l’Olimpico non è un fortino

Il rendimento interno, però, racconta una storia diversa. All’Olimpico, la Lazio ha raccolto 28 punti in 16 partite, frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e solo 2 sconfitte. Numeri non all’altezza di una squadra che punta alla Champions: in una classifica basata solo sui risultati casalinghi, i biancocelesti sarebbero settimi, a pari con l’Atalanta e dietro a tutte le dirette concorrenti. Un dato preoccupante è il digiuno di vittorie interne che dura dal 9 febbraio, quando venne battuto il Monza: da allora, quattro pareggi consecutivi. Questa flessione è coincisa con l’assenza di Castellanos, evidenziando quanto il suo apporto sia mancato. Ora serve cambiare passo, e la sfida contro il Parma rappresenta l’occasione ideale per invertire la rotta. Subito dopo, due appuntamenti decisivi: lo scontro diretto con la Juventus e il gran finale contro il Lecce, l’ultima all’Olimpico.