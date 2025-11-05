Mattia Zaccagni testimonial della nuova maglia dell'Italia

Ancora un'altra partita del campionato di serie A e poi torneranno le nazionali di calcio. La Lazio sta preparando la difficile trasferta di Milano, contro l'Inter di Christian Chivu. Nel frattempo da pochi istanti l'Italia ha presentato quella che sarà la nuova maglia con cui scenderà in campo nelle prossime partite. Per presentare l'inedita casacca sono stati scelti alcuni giocatori e tra questi c'è Mattia Zaccagni.

Il post social con Zaccagni e la nuova maglia dell'Italia

Zaccagni e la nazionale

L'esterno 30enne ha conquistato la nazionale italiana grazie alle prestazioni con la Lazio. Infatti proprio con l'aquila sul petto che Zaccagni ha avuto la sua consacrazione e si è affermato come giocatore top. Il tutto confermato anche dalla scelta della Figc di metterlo tra i protagonisti che hanno presentato la nuova maglia dell'Italia. Con lui figurano anche altri grandi nomi come Barella, Retegui, Tonali e Dimarco.