Inter-Lazio, l'incubo per i nerazzurri si chiama Pedro

Solo 4 giorni separano il match dello stadio San Siro di Milano tra Inter e Lazio. Entrambe le squadre vengono da due importanti vittorie. I nerazzurri sono riusciti a vincere in trasferta, contro l'Hellas Verona, grazie ad un autogol nei minuti di recupero. Dall'altra parte i biancocelesti di Maurizio Sarri che si sono portati a casa i tre punti contro il Cagliari grazie alle reti di Isaksen e capitan Zaccagni. La sfida si avvicina e la Lazio può sperare in una sorta di amuleto contro i nerazzurri: lo spagnolo Pedro. Per lui infatti una statistica importante che potrebbe essere di buon auspicio per la partita di domenica sera.

La statistica di Pedro

Un eterno giocatore che con 38 primavere sulle spalle riesce ancora a fare la differenza e a correre più di tanti calciatori molto più giovani di lui. Questo è Pedro ed in vista della trasferta di Milano contro l'Inter può affidarsi con ottimismo ad una statistica che lascia poco altro da dire. Il calciatore spagnolo infatti ha come sua vittima preferita la squadra nerazzurra. Ben 3 gol segnati e due particolarmente pesanti nella sfida dello scorso anno.

L'ultimo Inter-Lazio

Era il 18 maggio del 2025, più che lecito sottolineare e scandire questa data. Questa data infatti ha fatto perdere uno scudetto all'Inter allenata da Simone Inzaghi. La protagonista è stata la Lazio di Marco Baroni. Un 2-2 alla penultima giornata di campionato che ha permesso di vincere lo scudetto al Napoli di Antonio Conte. Quel giorno l'eroe per i napoletani divenne Pedro, che segnò una doppietta fondamentale per permettere alla sua squadra di pareggiare contro i nerazzurri e di conseguenza ai partenopei di mettere le mani sul tricolore.