Svolta Stadio Flaminio, la Lazio presenta la documentazione: Roma Capitale avvia l’iter

ECCO LA NOTA DI ROMA CAPITALE

9 FEBBRAIO 2026, ROMA - Questa mattina il Dipartimento Sport di Roma Capitale ha ricevuto, tramite pec dalla S.S.Lazio, la documentazione necessaria per la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio (ai sensi dell’articolo 4 del del decreto legislativo numero 38 del 2021). Nei prossimi giorni gli uffici comunali competenti analizzeranno e valuteranno con attenzione il fascicolo arrivato per avviare ufficialmente l'iter del progetto attivando la conferenza dei servizi preliminare.