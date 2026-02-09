Atalanta, vittoria anche in campionato
Cremonese battuta 2-1 dopo il successo in Coppa Italia
Photo by Timothy Rogers/Getty Images via OneFootball
Avvio deciso della Dea
Dopo l’eliminazione della Juventus in Coppa Italia, l’Atalanta conferma il buon momento anche in campionato superando la Cremonese per 2-1. La squadra di Gasperini parte forte e sblocca il match già al 13’ con Krstovic, mettendo subito la gara sui binari giusti. Prima della mezz’ora arriva anche il raddoppio, firmato da Zappacosta, che consolida il controllo nerazzurro sulla partita.
Finale senza sorprese
In pieno recupero la Cremonese riesce ad accorciare le distanze con Thorsby, ma il gol arriva troppo tardi per riaprire davvero il match. L’Atalanta porta così a casa tre punti importanti che la fanno salire a quota 39 in classifica, a due lunghezze dal Como, mentre la Cremonese resta ferma a 23 punti.