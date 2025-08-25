Como, la vittoria contro la Lazio ha riscritto la storia del club: la situazione

Mentre la Lazio ieri è tornata a casa con la consapevolezza di non essere scesa allo stadio Sinigaglia al pieno delle sue forze, il Como ha passato la serata a festeggiare, infatti, non solo i palloni mandati in rete da Tasos Douvikas e Nico Paz hanno permesso alla squadra di Fabregas di trionfare e portarsi a casa i primi tre punti della stagione 2025/2026, ma il trionfo ha permesso al club di riscrivere la propria storia ed ha infranto un record di 70 anni.

Como, infranto un record storico: la situazione

Serata indimenticabile per il club guidato dal mister Cesc Fabregas, infatti, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, era dal 9 settembre del 1951 che il Como non vinceva un incontro in Serie A alla prima giornata, precisamente dal trionfo contro il Torino per 1-0. Ieri è stato scritto un nuovo pezzo della storia della squadra e il record che proseguiva da quasi 74 anni è stato infranto, non c'è nessun dubbio il Como ha iniziato nel migliore dei modi questa nuova stagione.

