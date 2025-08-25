Lazio, Basic nel mirino di una squadra: ecco di chi si tratta

La sconfitta di ieri per 2-0 contro il Como di Fabregas nella prima giornata di Campionato ha mandato un segnale molto negativo sia alle altre squadre che ai tifosi biancocelesti, che dopo la mancata qualificazione nelle Coppe e la campagna acquisti bloccata stanno perdendo le speranze di vedere la Lazio occupare le prime posizioni in classifica. L'emergenza nei vari reparti e la necessità di nuovi innesti è evidente ma per far sì che qualche nuovo calciatore venga ad aiutare le aquile bisogna prima sbloccare la situazione in uscita, mandando via qualche esubero. Tra questi risalta il nome di Toma Basic, da tempo nel club biancoceleste ma fuori dal progetto, che è recentemente è entrato nel mirino di una squadra italiana.

Toma Basic: il centrocampista il mirino di una squadra

Il mediano è da tempo che non riesce a trovare uno spazio nei piani di gioco del club biancoceleste, infatti, non soltanto il Comandante lo ha estromesso dalla lista di Serie A ma la stessa storia si era ripetuta anche sotto la guida di Marco Baroni. Da una parte Basic potrebbe servire alla rosa come una pedina in più da schierare in mancanza di alternative, ma l'ipotesi di una forte resistenza da parte del tecnico Maurizio Sarri per tenere il calciatore in squadra sembra molto rara, ma non solo, una sua cessione sarebbe importante per il mercato in uscita e aiuterebbe la Lazio a sbloccare la situazione in vista del calciomercato di gennaio. Fortunatamente, secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, l'Empoli avrebbe messo gli occhi proprio su Toma Basic, infatti, dopo la retrocessione in Serie B, al termine della stagione 2024/2025, la squadra starebbe pensando ad un modo per riscalare la vetta e tornare ad occupare un posto nel Campionato di Serie A.

