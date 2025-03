Lazio-Como, le formazioni ufficiali di Fedeli: out Visentin, c'è Piemonte

Alle 12:30 al Mirko Fersini di Formello è in programma il match tra Lazio e Como Women per la terza giornata valevole per la poule salvezza. La Lazio Women, capolista nel campionato a cinque squadre che lottano per la salvezza, dovrà cercare di continuare su questa scia positiva: le ragazze di Grassadonia, oggi out per il rosso rimediato contro le partenopee, sono infatti reduci da cinque vittorie e un pareggio consecutivi.

A pochi minuti dal fischio d’inizio il tecnico della Lazio, Gianluca Grassadonia, e del Como, Stefano Sottili, hanno diramato le formazioni ufficiali in vista del match delle ore 12:30.

Le undici titolari della Lazio

LAZIO (4-3-2-1): Cetinja; Oliviero, Connolly, D'Auria, Zanoli; Castiello, Eriksen, Benoit; Simonetti, Le Bihan; Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Reyes, Mancuso, Kajan, yang, Martinovic, Goldoni, Cafferata, Visentin. Allenatore: Giammarco Fedeli.

La formazione ufficiale del Como

COMO WOMEN (4-3-2-1): Gilardi; Guagni, Rizzon, Conc, Marcussen; Engman, Vaitukaityte, Picchi; Kramzar, Nischler; Kerr. A disposizione: Aprile, Ruma, Hansen, Bergersen, Del Estal, Liva, Karlernas, Sagen, D'Agostino, Marchiori, Bou Salas. Allenatore: Stefano Sottili.