Lazio, chiude la campagna abbonamenti: i ringraziamenti della Società

È impressionante l'amore mostrato dalla tifoseria biancoceleste nei confronti di questa maglia, nel bene e nel male loro sono lì, come un amico fidato che ti porge la mano nel momento del bisogno e non ti abbandona mai. Mancata qualificazione nelle Coppe dopo la sconfitta contro il Lecce nell'ultima giornata di Campionato, vittoria in casa assente nel 2025, uscita ai rigori ai quarti di finale di Europa League contro il Bodoe-Glimt e campagna acquisti bloccata a causa dei tre parametri FIGC non rispettati, nessuno di questi terrificanti eventi è riuscito ad indebolire il legame che lega la Lazio e la tifoseria, che ha risposto presente e si prepara a sostenere le aquile dalle tribune a partire dalla prima sfida casalinga, Lazio-Hellas Verona del 31 agosto.

I ringraziamenti della Società

Campagna abbonamenti: il dato finale

La campagna abbonamenti è ufficialmente terminata e l'ultimo dato raccolto è soltanto l'ennesima prova della passione e del forte sentimento che prova il tifoso della Lazio, infatti, sono ben 29.163 gli abbonati che siederanno sulle tribune in ogni partita casalinga, pronti a sostenere la loro squadra, un numero che va oltre anche ai 29.036 dello scorso anno. L'obiettivo finale della Società è di superare quota 30.000, risultato raggiunto nella stagione 2023/2024 quando le aquile avevano ottenuto una posizione in classifica valida per l'accesso in Champions League, e, proprio per questa ragione, la campagna abbonamenti riaprirà a fine settembre, quasi sicuramente dopo il derby del 21 settembre.