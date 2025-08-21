Nubifragio a Roma stanotte: strade allagate, alberi caduti e disagi in città e zone limitrofe

Un violento nubifragio ha colpito Roma nella notte, accompagnato da tuoni, fulmini, raffiche di vento e precipitazioni intense. La pioggia ha iniziato a cadere intorno alle 2, preceduta da lampi e boati che hanno illuminato la Capitale.

Maltempo su Roma, nubifragio nella notte: alberi caduti, allagamenti e disagi in città

I vigili del fuoco hanno effettuato oltre cento interventi in città e provincia, mentre la polizia locale è dovuta intervenire in circa novanta casi. Le zone più colpite sono state il quadrante sud-est e il litorale, da Fregene a Ostia, ma disagi si sono registrati anche a nord della città. Numerose le strade interessate da caduta di alberi e rami: tra le principali, via Boccea, via Formellese, via del Mare all’altezza dell’Eur Magliana, la Nomentana e via del Foro Italico, dove un grosso albero si è abbattuto sulla carreggiata senza coinvolgere veicoli. Allagamenti sono stati segnalati in diverse arterie, tra cui via Appia in zona Ciampino, costringendo le autorità a chiudere alcune corsie. Problemi anche sul litorale romano: lettini, ombrelloni e sdraio sono stati spazzati via dal vento, mentre alcune vetrate di stabilimenti balneari e ristoranti sono andate distrutte. Disagi pure in provincia. A Valmontone il temporale ha allagato il sottopasso di via della Pace, dove un automobilista è rimasto bloccato in auto, venendo soccorso da vigili del fuoco e volontari della protezione civile.

La decisione

Particolarmente colpiti sono il quadrante nord della città e l’alto Lazio, come mostrano le immagini sul lago di Bolsena nel Viterbese dove la pioggia e il vento hanno provocato danni notevoli. L’ondata di maltempo ha iniziato a placarsi stanotte intorno alle 3:30 ma il Dipartimento della protezione civile per oggi, a Roma e nel Lazio, così come in altre regioni italiane, ha diramato il bollettino di condizioni metereologiche avverse con allerta meteo gialla.