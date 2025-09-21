Derby Lazio-Roma: Olimpio blindato, controlli con droni e vie chiuse

Piano straordinario di sicurezza per Lazio-Roma

È il giorno del derby Lazio-Roma, valido per la quarta giornata di Serie A, in programma domenica 21 settembre alle ore 12:30. Allo Stadio Olimpico sono previsti circa 60mila spettatori. Una partita che, oltre all’aspetto sportivo, accende l’attenzione anche sul fronte dell’ordine pubblico e della sicurezza.

Fin dalla vigilia sono partite le bonifiche attorno al Foro Italico: rimossi veicoli e cassonetti, controllati tutti gli accessi. La Questura di Roma ha predisposto un piano speciale che include l’impiego di droni ed elicotteri per monitorare la situazione dall’alto.

Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Sicurezza attorno allo Stadio Olimpico e nei punti sensibili

L’obiettivo è prevenire incidenti simili a quelli di aprile, quando scoppiò una guerriglia a Ponte Milvio e al Flaminio. I droni forniranno una visione aerea sugli spostamenti delle tifoserie, garantendo interventi rapidi in caso di criticità.

I controlli riguardano non solo lo stadio, ma anche pub, stazioni ferroviarie e caselli autostradali, considerati punti a rischio per possibili arrivi di gruppi organizzati, anche dall’estero. Inoltre, anche il bosco dietro la Farnesina è stato perlustrato dalle forze dell’ordine nelle ore precedenti la sfida.