Moldavia-Italia, Mancini ed Esposito salvano il match ma non basta: la sorte degli Azzurri

La sorte dell'Italia

I due palloni mandati in rete da Mancini della Roma e dal calciatore dell'Inter Pio Esposito non sono bastati alla formazione Azzurra per accedere direttamente al Mondiale 2026, infatti, stasera l'Italia non è stata l'unica ad uscire trionfante dallo stadio, anche la Norvegia è riuscita a sconfiggere l'Estonia e, di conseguenza, ad accedere direttamente al Mondiale. La vittoria del club che domina il girone I ha determinato il futuro del club guidato dal ct Gennaro Gattuso, infatti, il sogno della qualificazione diretta ormai è svanito, restano soltanto gli spareggi per tentare di ottenere una qualificazione e neanche questi saranno tanto facili, dato che l'Italia dovrebbe incontrare una tra Svezia, Galles, Irlanda del Nord o Romania.

