Lazio-Genoa, Floriani: "Oggi bisogna fare una grande partita, il Genoa è una squadra fisica"

Floriani Romano ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e LSC poco prima del fischio d'inizio di Lazio-Genoa.

È una grandissima emozione, sono molto contento ma concentrato perché bisogna fare una grande partita. La figura del mister è fondamentale, spero di ripagarlo sempre. Dobbiamo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra, il Genoa è una squadra molto fisica. Sarà una partita dura.