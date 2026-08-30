Lazio-Genoa, Floriani: "Oggi bisogna fare una grande partita, il Genoa è una squadra fisica"
Floriani Romano ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e LSC poco prima del fischio d'inizio di Lazio-Genoa
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Floriani Romano ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e LSC poco prima del fischio d'inizio di Lazio-Genoa.
Le dichiarazioni di Floriani a LSC
È una grandissima emozione, sono molto contento ma concentrato perché bisogna fare una grande partita. La figura del mister è fondamentale, spero di ripagarlo sempre. Dobbiamo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra, il Genoa è una squadra molto fisica. Sarà una partita dura.
Le dichiarazioni a Dazn
Ho fatto tanti sacrifici. Sono andato in Serie C, poi Serie B, poi la Serie A a Cremona. Sono contento di stare qui, spero di continuare così.