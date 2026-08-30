Gattuso: "Dobbiamo essere bravi a fare le cose per bene..."
"È una squadra che ha messo in difficoltà il Napoli, ben allenata, dobbiamo essere bravi a fare una partita tosta..."
Ai microfoni di Dazn, nel pre partita, è intervenuto il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso. È la seconda giornata di Campionato per la Lazio, che affronterà il Genoa in un Olimpico quasi deserto.
Le parole di Gattuso
Abbiamo sbagliato con il Mantova. Fa male vedere uno stadio così vuoto. Dobbiamo essere bravi a fare le cose per bene, sicuramente quando si vince si lavora meglio, ma dobbiamo dare continuità.
Che avversario si aspetta?
È una squadra che ha messo in difficoltà il Napoli, ben allenata, dobbiamo essere bravi a fare una partita tosta, con forza e coraggio.
Come ha visto Pinamonti?
Dobbiamo ringraziare i ragazzi che sono arrivati. Bisogna dare merito ai ragazzi che sono voluti venire, sono giocatori importanti tutti quelli che sono arrivati. Sta a noi metterli nelle condizioni migliori.