Gattuso: "Dobbiamo essere bravi a fare le cose per bene..."

Ai microfoni di Dazn, nel pre partita, è intervenuto il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso. È la seconda giornata di Campionato per la Lazio, che affronterà il Genoa in un Olimpico quasi deserto.

È una squadra che ha messo in difficoltà il Napoli, ben allenata, dobbiamo essere bravi a fare una partita tosta, con forza e coraggio.

Dobbiamo ringraziare i ragazzi che sono arrivati. Bisogna dare merito ai ragazzi che sono voluti venire, sono giocatori importanti tutti quelli che sono arrivati. Sta a noi metterli nelle condizioni migliori.