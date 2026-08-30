Gattuso: "Dobbiamo essere bravi a fare le cose per bene..."

"È una squadra che ha messo in difficoltà il Napoli, ben allenata, dobbiamo essere bravi a fare una partita tosta..."

Alisia Cerqua /
Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images via Onefootball
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Ai microfoni di Dazn, nel pre partita, è intervenuto il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso. È la seconda giornata di Campionato per la Lazio, che affronterà il Genoa in un Olimpico quasi deserto. 

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Le parole di Gattuso

Abbiamo sbagliato con il Mantova. Fa male vedere uno stadio così vuoto. Dobbiamo essere bravi a fare le cose per bene, sicuramente quando si vince si lavora meglio, ma dobbiamo dare continuità. 

Che avversario si aspetta?

È una squadra che ha messo in difficoltà il Napoli, ben allenata, dobbiamo essere bravi a fare una partita tosta, con forza e coraggio. 

Come ha visto Pinamonti? 

Dobbiamo ringraziare i ragazzi che sono arrivati. Bisogna dare merito ai ragazzi che sono voluti venire, sono giocatori importanti tutti quelli che sono arrivati. Sta a noi metterli nelle condizioni migliori. 

 

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