Lazio, Guendouzi scalpita per il rinnovo: il possibile scenario dell’addio a fine stagione

Il prossimo weekend si disputerà la 38ª giornata di Serie A, nonché l’ultima di questa stagione e la Lazio incontrerà il Lecce in casa. L’obiettivo è assolutamente quello di guadagnare i tre punti, non soltanto in ottica qualificazione in Champions, ma soprattutto per restituire una vittoria all’Olimpico, davanti ai tifosi biancocelesti, risultato positivo che manca dal 9 febbraio, in occasione del match contro il Monza (da quel giorno, in casa la Lazio ha soltanto perso o pareggiato).

Guendouzi scalpita in questo finale di stagione

Anche Guendouzi, come Romagnoli, è un’urgenza da affrontare e da risolvere appena si concluderà il campionato. D’altronde, lo stesso francese ha lanciato un chiaro segnale nella pancia di San Siro, nella notte del pareggio fra Lazio e Inter. Guendouzi sta bene alla Lazio e si mostra legato ai colori biancocelesti, vede il suo futuro proprio a Roma, città che lo ha accolto, ma si aspetta di essere accontentato. Il suo riferimento non era soltanto riferito al piazzamento europeo, che pure potrebbe relegare alla squadra biancoceleste in Conference, non esattamente il torneo più prestigioso e appetibile dalla società. Infatti, come riporta Il Corriere dello Sport, in ballo c’è un rinnovo di contratto: preso due anni fa dal Marsiglia e riscattato a titolo definitivo l’estate scorsa, Guendouzi sta aspettando un adeguamento.

L’adeguamento di Guendouzi: i suoi numeri lo confermano

Nel suo caso non ci sono motivi di attrito o promesse non mantenute in quanto il giocatore è vincolato fino al 2028, ma semplicemente merita un riconoscimento e va blindato, come sovente accade nel mercato. Il centrocampista guadagna 1,3 milioni di euro, poco per un giocatore del suo valore e del suo rendimento, rilanciato da Sarri e aiutato ad esplodere proprio da Baroni. D’altronde, bastano i numeri per rendersi conto del suo impatto: 36 partite in campionato (saltata una solo per squalifica) giocando a tempo pieno, altre 9 presenze in Europa League e 2 in Coppa Italia, con un totale di 4058 minuti.

Continua nella prossima pagina