Lazio-Torino, Calvarese sul rigore: "Contatto lieve, eccessivo il richiamo al VAR"
Piccinini non concede il penalty su Noslin, poi richiamato da Ghersini: Cataldi pareggia dal dischetto. L’ex arbitro commenta la decisione
L’episodio nel recupero
Un finale incandescente per l’arbitro Piccinini, protagonista dell’episodio più discusso di Lazio-Torino. In pieno recupero, il direttore di gara non ha concesso un rigore evidente per fallo di Coco su Noslin, episodio che ha fatto infuriare i biancocelesti. È servito l’intervento del VAR Ghersini per correggere la decisione: dopo l’On Field Review, Piccinini ha assegnato il penalty, poi trasformato da Cataldi per l’1-1 finale.
Il giudizio di Calvarese
Sull’episodio è intervenuto l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che ha offerto una lettura più prudente della situazione:
Sul live ho pensato subito fosse rigore, ma nell’ultimo replay, da una telecamera dietro la porta, si notano due elementi fondamentali: il contatto non è basso ma alto, e non è di grande entità. Inoltre, Noslin prima dell’impatto struscia il piede a terra. Avrei accettato di buon grado il fischio diretto dell’arbitro, ma per me è eccessivo il richiamo al VAR.