Lazio-Torino, Calvarese sul rigore: "Contatto lieve, eccessivo il richiamo al VAR"

L’episodio nel recupero

Un finale incandescente per l’arbitro Piccinini, protagonista dell’episodio più discusso di Lazio-Torino. In pieno recupero, il direttore di gara non ha concesso un rigore evidente per fallo di Coco su Noslin, episodio che ha fatto infuriare i biancocelesti. È servito l’intervento del VAR Ghersini per correggere la decisione: dopo l’On Field Review, Piccinini ha assegnato il penalty, poi trasformato da Cataldi per l’1-1 finale.

Il giudizio di Calvarese

Sull’episodio è intervenuto l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che ha offerto una lettura più prudente della situazione: