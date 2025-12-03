Coppa Italia, Napoli ed Atalanta passano il turno battendo Cagliari ( d.c.r ) e Genoa

Questa è la settimana che da i primi verdetti importanti di Coppa Italia. Nella giornata di oggi sono Napoli ed Atalanta a passare contro, rispettivamente, Cagliari e Genoa. Nella partita giocata allo stadio Diego Armando Maradona, gli azzurri soffrono, partita che finisce 1-1, necessari poi i calci di rigore ( ben 20 ) per decidere la qualificata. Al Gewiss Stadium di Bergamo invece è vittoria netta dei padroni di casa contro un Genoa che resta in 10 per più di un tempo.

Napoli-Cagliari 1-1 ( vittoria del Napoli ai calci di rigore )

Un gol per tempo a caratterizzare la sfida tra Napoli e Cagliari. Nel primo tempo il protagonista è Lucca, è il suo il gol del momentaneo 1-0 che chiude i primi 45 minuti di gara. Nel secondo tempo i sardi entrano in campo in maniera cattiva e grintosa creando diversi pericoli al Napoli. L'1-1 arriva grazie alla rete di Esposito. Ci vogliono i rigori per decretare la vincente che andrà ai quarti di finale, una infinità di rigori, ben 20. Per i padroni di casa l'unico a sbagliare è David Neres; per gli ospiti invece Felici e Luvumbo.

Atalanta-Cagliari 4-0

Vita facile per la squadra di Raffaele Palladino. Al minuto 19 arriva il vantaggio grazie a Djimsiti. L'Atalanta controlla il match e al 36simo arriva l'episodio che mette la partita ancor più in discesa: fallo da ultimo uomo di Fini, rosso sacrosanto, Genoa in 10.

Nel secondo tempo la Dea dilaga. Il 2-0 arriva grazie all'olandese De Roon. Il Genoa può solo contenere e con un certo limite. 3-0 di Pasalic al minuto 82. C'è spazio anche per il poker di Ahanor al 91simo su assist di Samardzic.