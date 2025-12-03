Coppa d’Africa, svolta FIFA: Dia e Dele-Bashiru restano alla Lazio fino al...

LA FIFA CAMBIA LE REGOLE: LA LAZIO TIRA UN SOSPIRO DI SOLLIEVO

Arriva una svolta importante per la Coppa d’Africa. Come riportato da Fabrizio Romano, la FIFA ha autorizzato i club a trattenere i propri giocatori convocati fino al 15 dicembre. Una decisione che favorisce direttamente la Lazio: qualora l’indicazione venisse confermata ufficialmente, Dia e Dele-Bashiru resterebbero a disposizione di Sarri almeno fino alla trasferta di Parma del 13 dicembre. Entrambi potranno quindi partecipare alle prossime tre gare dei biancocelesti, garantendo alternative preziose in una fase complicata della stagione.

BELAHYANE FUORI DAL MAROCCO, CONTATTI CONTINUI CON LE FEDERAZIONI

Diversa la situazione di Belahyane: inserito inizialmente nella lista dei preconvocati del Marocco, il centrocampista non rientrerà nell’elenco definitivo e resterà a lavorare a Formello. Nei giorni scorsi la Lazio aveva già avviato colloqui con le federazioni di Nigeria e Senegal per posticipare la partenza dei propri giocatori; ora l’assist definitivo arriva direttamente dalla FIFA. Una boccata d’ossigeno per Sarri, che potrà contare sul gruppo quasi al completo almeno fino a metà dicembre.