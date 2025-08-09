Women, Burnley-Lazio 1-4: show biancoceleste con Le Bihan, doppietta di Goldoni e gol di Vernis

A Liverpool sono sbarcati sia la Lazio di Sarri che la Women di Grassadonia. Sia la prima squadra che la femminile affronteranno nella giornata di oggi il Burnley. Alle ore 12:00 sono scese in campo le biancoceleste per il terzo dei cinque test stagionali in programma prima dell'esordio nella Serie A Women`s Cup, la cui prima giornata per le aquilotte è fissata nel weekend tra il 23 agosto alle ore 20:30 contro il Napoli.

Dopo un'amichevole in ritiro contro una squadra locale e il test con il Napoli, quello con il Burnley rappresenta il terzo impegno estivo per la Lazio. Le biancocelesti hanno affrontato la formazione inglese, militante nella terza divisione, proseguendo così il percorso di preparazione precampionato. Nei prossimi giorni sono in programma altre due sfide: contro il Trastevere e la Fiorentina.

Primo tempo

Contro le inglesi la Lazio Women ha fornito segnali positivi, terminando la prima frazione di tempo per 2-0, grazie alle reti di Le Bihan al 26' - la francese mette il suo zampino sia nel primo che nel secondo goal servendo il centrocampista laziale per la rete del 2-0 - e Goldoni al 42'. Nonostante il Burnley Women sia più avanti con la preparazione atletica e abbia dai primi minuti di gioco messo subito in difficoltà le biancocelesti, la Lazio è riuscita a trovare più di un'occasione da goal, soprattutto grazie al lavoro sulle fasce. Da rilevare anche il buon lavoro difensivo delle inglesi, superato grazie all'aggressività offensiva della squadra di Grassadonia. Fin dal primo minuto di gioco, il mister ha schierato tutte le azzurre reduci dall'Europeo: Durante, Oliviero, Goldoni e Piemonte, e fatto esordire anche Monnecchi - uno degli acquisti estivi del club.

Secondo tempo

Spazio ai nuovi innesti: Karczewska, Ashworth-Clifford, e Vernis sono subentrate nella seconda frazione di gioco. Nel secondo tempo il Burnley ha sofferto maggiormente la pressione offensiva delle biancocelesti, pur riuscendo a costruire qualche occasione pericolosa. Il 3-0 della Lazio arriva grazie alla doppietta di Goldoni, che trasforma un rigore procurato da Le Bihan. Pochi minuti più tardi, un secondo penalty viene realizzato da Venis, al suo primo gol in maglia biancoceleste, fissando il punteggio sul 4-0. A rovinare parzialmente una prestazione strepitosa arriva, al 91', il gol delle inglesi con Docherty, nell’ultima azione del match.

Tabellino

BURNLEY: Spencer, Siddall, McPartian, Matthews, Walker, Ravening, Lawley, Bradley, Daniels, Wilkes, Stringer. A disp.: Levell, Docherty, Logan, Chandarana, Chadwick, Cairns, Paul, Hartley, Kelly. All.: Matt Beard.

LAZIO WOMEN: Durante, Baltrip-Reyes, Connolly, Le Bihan, Oliviero, Castiello, Monnecchi, Piemonte, Simonetti, Goldoni, D`Auria. A disp.: Karresmaa, Mancuso, Mesjasz, Martin, Karczewska, Ashworth-Clifford, Vernis, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia.



Arbitro: Leigh Gell

Assistenti: Taylor - Daniels

Quarto ufficiale: Holland