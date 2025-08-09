Le Bihan: "Noi vogliamo fare una grande stagione in Campionato, c'è una buona energia"

Grande partita per le aquile della Lazio Women in Inghilterra, infatti, grazie alle reti di Le Bihan, Vernis e alla doppietta di Goldoni, la rosa guidata dal mister Gianluca Grassadonia è riuscita a portarsi a casa la vittoria nell'amichevole contro il Burnley. Al termine dell'incontro la centrocampista Le Bihan ha rilasciato delle dichiarazioni a bordocampo.

Le Bihan a bordocampo

Sul bilancio delle amichevoli

Per il momento stiamo ancora imparando a giocare insieme alle nuove calciatrici, bisogna fargli capire i concetti del mister e ci sono problemi con la lingua. Stiamo anche lavorando fisicamente, quindi un po' di tutto ma penso che stiamo facendo già tanti progressi e l'abbiamo sentito oggi. Quindi ho molte buone sensazioni qui, fa un po' più freddo e ci siamo sentiamo molto bene.

Sulle nuove arrivate

Penso che qualcuno che arrivi aggiunge qualcosa al gruppo, ho una buona energia e sono brave ragazze a livello umano e a livello del calcio ancora di più. Siamo molto contente del loro arrivo e stanno capendo con il tempo un po' tutto. Penso che sarà una stagione ancora più importante per noi ed ancora più di qualità.

Sulle sensazioni per la prossima stagione

Per noi sarà importante iniziare forte, c'è questo torneo che è un'occasione per provare un po' tutto. Noi vogliamo fare una grande stagione in campionato, quindi dal torneo vogliamo essere prontissime e fare qualcosa di bello questa stagione. Penso che c'è una buona energia, quindi non vedo l'ora.

Sui suoi obiettivi

Voglio fare almeno lo stesso della stagione scorsa, non dico di voler fare tanti gol ma voglio aiutare la squadra, sentirmi bene, avere una buona salute e crescere ancora perché ogni anno possiamo crescere. Io ho fame e voglio vincere, non vedo l'ora che cominci.

Sul suo arrivo nella squadra