Romagnoli in dubbio per Inter-Lazio: affaticamento muscolare e decisione last minute per Sarri

Un’incertezza in difesa rappresentata da Alessio Romagnoli che, durante l’ultimo match con il Cagliari ha accusato un affaticamento muscolare (che fortunatamente non è sfociato in una lesione), e che, quindi, non sa ancora se potrà scegliere in campo ad aiutare la sua squadra rimanere in panchina. Il centrale non vuole mancare nei momenti che contano e, alla vigilia della sfida fra Inter e Lazio, il difensore è tornato in campo, partecipando alla rifinitura con il gruppo e lavorando con cautela.

Romagnoli in dubbio

Il centrale non vuole rinunciare alla partita contro l’Inter, ha stretto i denti, ascoltato il suo corpo e parlato con lo staff medico. Sarri ha specificato, in conferenza stampa, di voler tenere in considerazione il suo “risveglio muscolare“ di questa mattina che potrà essere un riferimento per comprendere le sue condizioni e la fattibilità di vedere il calciatore biancoceleste giocare stasera. Romagnoli ha molta voglia di scendere in campo da una parte, ma dall’altra ha la necessità di non correre rischi. Il suo affaticamento muscolare, fortunatamente non sfociato in una lesione, non è grave ma neppure da sottovalutare. Lo staff medico sa bene quanto Romagnoli sia fondamentale per la linea difensiva, per carisma e leadership, ma anche quanto sarebbe pericoloso forzare i tempi. Nel caso in cui non dovesse farcela, toccherà al compagno Provstgaard al quale Sarri da tutta la sua fiducia.

