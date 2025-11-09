ESCLUSIVA | Dalmat: "L'Inter deve vincere. Lazio da sempre una buona squadra e su Guendouzi..."

Poche ore separano il fischio d'inizio allo stadio San Siro tra Inter e Lazio. Partita delicata ed importante per entrambe le squadre che vengono rispettivamente dalle vittorie contro Hellas Verona e Cagliari. In occasione della sfida di questa sera è intervenuto, in esclusiva, ai microfoni di LazioPress Stephane Dalmat, l'ex calciatore che tra le tante maglie di club prestigiosi indossate figura anche l'esperienza in Italia con la casacca dell'Inter. Due stagioni per lui e tra i vari gol entrati nella sua storia italiana c'è quello bellissimo realizzato nel 2001 proprio contro la Lazio.

Un pensiero sull'Inter di quest'anno con Chivu.

L'Inter sta continuando quello che è stato costruito con Inzaghi. Vedo un progetto importante e la rosa è cresciuta rispetto allo scorso anno. C'è stato l'inserimento di tanti giovani che sono davvero bravi e spesso chi sta in panchina è quasi al livello dei titolari in campo.

Arriva la Lazio, cosa pensi della squadra di Sarri.

Quest'anno non sto seguendo molto la Lazio quindi non posso dare giudizi. La Lazio però resta sempre una buona squadra non sarà quindi una partita facile per l'Inter di Chivu.

Inter-Lazio, che partita ti aspetti?

L'Inter gioca in casa ed ha una rosa più forte quindi deve assolutamente vincere. Non sarà facile contro la Lazio ma sicuramente è una partita da vincere per i nerazzurri.

