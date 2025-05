Lazio, ancora non è certa la sede del ritiro estivo: Auronzo spera ma in pole c’è Formello

Mancano solo due giornate di campionato alla fine era Lazio sfiderà Inter e Lecce, due partite difficili ma che delineeranno le sorti di biancocelesti. Tra due settimane, la società si concentrerà nuovamente sui consueti obiettivi estivi: in primis, il mercato, ma anche il ritiro estivo che servirà da preparazione per la prossima stagione.

La Lazio e il ritiro dei Auronzo

Entro il 31 marzo la Lazio avrebbe dovuto confermare il ritiro ad Auronzo di Cadore, località sulle Tre cime di Lavaredo che ha ospitato per vent’anni la Lazio in estate, ma ciò non è stato fatto, con la scelta, confermata dallo stesso Lotito, di rimanere a Formello anche in estate, organizzando una serie di tournée internazionali. In realtà, sembra ancora tutto da decidere la meta estiva della Lazio. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Corriere dello Sport, sotto le Tre cime di Lavaredo ancora sperano che la Lazio eserciti l’opzione (teoricamente scaduta) per rinnovare di un ulteriore anno la permanenza estiva in montagna. In realtà, tutto ciò è poco probabile: la volontà della società sembra essere chiara.

Le parole della dottoressa Mezzaroma

La possibilità che la Lazio ritorni ad Auronzo è sempre più lontana, se consideriamo, oltretutto, le parole della dottoressa Cristina Mezzaroma di qualche settimana fa a radio laziale: “Il ritiro lo faremo a Formello. La Lazio sarà a Roma e ci saranno dei luoghi di intrattenimento permanenti per tutto il ritiro, ma non posso dire tutto ancora”. Dopo tanti anni, quindi, sembrerebbe chiara la volontà di rimanere a Roma, interrompendo la tradizione di moltissime famiglie laziali di recarsi in vacanza in montagna per accompagnare i biancocelesti nella preparazione al campionato.