Mancini (Dazn): "Pedraza mi piace molto. Taylor è giusto per Sarri…"

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Riccardo Mancini, telecronista per Dazn, ha commentato le mosse del calciomercato biancoceleste.

Pedraza mi piace molto. La prima impressione che ho avuto è che non è un giocatore malvagio, tutt'altro. Ha molta gamba. Ricorda un po' Spinazzola per passo. Si propone molto sulla fascia sinistra. Nelle ultime due stagioni ha avuto qualche problemino alla caviglia. Prima era uno che aveva gamba sciolta, portava qualche gol e assist. Ora bisogna capire come sta. Quest'anno sembra aver trovato continuità di utilizzo, di rendimento non lo so. Se è rimasto quello di due anni fa è un ottimo giocatore, per capacità di corsa e di inserimento. Accompagna sempre l'azione, arriva spesso sul fondo. Ha giocato molto con Marcelino che nel suo 4-4-2 prevede l'accompagnamento dei terzini. In fase difensiva se la cava discretamente. Non è un marcatore. Non è un difensore bloccato. A lui piace andare, far girare l gamba, per certi versi un Nuno Tavares, anche se è meglio in fase difensiva. Difendere non è la sua caratteristica principale. Biraghi? Può starci come paragone. Ha più gamba, ma non batte quelle punizioni. Al netto delle condizioni fisiche, secondo me ti fa alzare il livello. Gioca in una squadra come il Villarreal che sta tornando ai livelli di qualche anno fa. Lui è titolare e gioca con continuità. Il giocatore che io ricordo può essere una casella di ripartenza per alzare il livello. Forse non sarà devastante, ma può aiutare a far crescere la Lazio.