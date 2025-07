Protti e la malattia: "La prossima settimana inizierò le cure per migliorare la situazione"

Come riporta Il Messaggero, il carattere forte e coraggioso di Protti, ex biancoceleste, è il protagonista indiscusso del docufilm Igor, l'eroe romantico del calcio (prodotto dall'associazione culturale Bredenkeik e scritto da Alberto Battocchi e Luca Del Canto) che uscirà questo autunno, quando tutti si augurano che l'ex attaccante abbia vinto la partita più difficile.

La malattia

Ieri, tramite un post Instagram, Igor Protti ha raccontato a tutti la sua battaglia contro un brutto male:

Ciao a tutti, questa foto è di pochi giorni fa in un letto di ospedale. Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese. È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere ma ce la metterò tutta come sempre. E come sempre so di non essere solo, ho la mia grande e meravigliosa Famiglia vicino a me anche se non tutti lo possono essere fisicamente. Come quando ero in campo e mi sentivo parte di una grande comunità oggi sento anche la vicinanza di tutti gli amici e di tutte quelle persone che mi hanno seguito e voluto bene. Ringrazio lo staff medico che mi ha preso in cura e che farà di tutto per aiutarmi in questa lotta. Mi scuso fin da ora se nei prossimi mesi non riuscirò a rispondere a tutti sia telefonicamente che qui su Instagram. Vi mando un forte ed enorme abbraccio.

Protti è ricoverato presso l'ospedale Cisanello (Pisa) da qualche settimana.

Le qualità di Igor Protti

L'ex biancoceleste è sempre stato un ottimo compagno: dal Bari al Livorno, dalla Lazio al Napoli.

Qualche settimana fa aveva dichiarato:

Io voglio che questo docufilm rappresenti un messaggio per i giovani, non l’ho certo fatto per celebrare me stesso ma solo per mettermi a disposizione degli altri. Voglio che tutti capiscano che nello sport e nella vita, di fronte a mille difficoltà, si può raggiungere l’obiettivo con la passione, il coraggio e l’amore.

Sono parole importanti per determinare la vera forza dell'ex attaccante, stessa forza con la quale affronterà questa battaglia.

Protti non vuole mollare, non ha intenzione di farlo, non rientra nel suo carattere. Non ha mollato mai, nemmeno alla Lazio, quando non riusciva a integrarsi con Zeman durante la stagione 1996-1997. Nonostante la situazione complicata, Protti in quella stagione riuscì a segnare il gol del pareggio nel derby di ritorno, quando inventò il trenino sotto la curva giallorossa:

Un gesto che mi è venuto spontaneo, lo avevo fatto tante altre volte al Bari. Ho visto i compagni che mi seguivano e quindi non mi sono fermato. La foto fu poi usata per pubblicizzare la campagna abbonamenti della stagione successiva: un motivo di orgoglio.

L'anno successivo, Protti venne mandato in prestito al Napoli dove non andò meglio: 4 gol e retrocessione.

Nel periodo 1999-2005, però, Protti tornò a brillare e riuscì a portare la squadra della sua città natale dalla Serie C al maggior campionato italiano.