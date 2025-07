Noslin e Cancellieri: i due giovani si contendono un posto in squadra

Noslin e Cancellieri dovranno contendersi un posto alla Lazio. Lo riporta Il Corriere dello Sport, spiegando che servono quattro attaccanti esterni in rosa e, per Maurizio Sarri, tre sono già sicuri: Zaccagni, Isaksen e Pedro.

La situazione di Noslin

E' dalla fine del campionato di Serie A che la società biancoceleste sta riflettendo sul dà farsi con l'olandese. Quest'ultimo, quindi, ha due possibilità: provare a Sarri le sue qualità oppure, in caso contrario, essere ceduto. Il tecnico toscano, infatti, vuole capire le caratteristiche di Noslin e come utilizzarlo in campo: doppione di Zaccagni, punta centrale o ala sinistra?

La situazione di Cancellieri

Nonostante pochi giorni fa si parlasse di una cessione più che sicura, ad oggi anche Cancellieri - come Noslin - è chiamato a mostrare le proprie qualità a Maurizio Sarri.

Dopo essere stato preso da Tare come sostituto di Immobile, l'ex Verona non è mai stato impiegato in quel modo. Ora, però, ha la possibilità di mostrare chi è veramente, ma come alternativa di Isaksen.

Dopo due anni in prestito, però, se Cancellieri non riuscisse a convincere il mister, partirà nuovamente e questa volta, forse, a titolo definitivo.