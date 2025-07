Lazio: il "progetto giovani" è costretto a slittare

Con Sarri, la novità principale in casa Lazio sarebbe stata quella riguardante il progetto giovani, ma con il blocco del mercato questo piano dovrà attendere un po' di mesi.

Fraioli

Le intenzioni di Sarri

Come riporta Il Messaggero, circa un anno fa il tecnico toscano aveva già dichiarato le sue intenzioni in vista di un possibile ritorno in panchina:

Vorrei allenare una rosa di giovanissimi, più plasmabili e disposti alla corsa.

Nonostante tutto però, a causa della situazione in cui versa la Lazio, la rosa biancoceleste è composta da ben 11 giocatori over 30.

11 over 30

La situazione sembra surreale, anche se Sarri ha già allenato squadre con un elevata media di età. Basti pensare all'Empoli, con Tavano e Maccarone; al Napoli, con Reina e Albiol; alla Juventus, dove di over 30 ve ne erano 5. Nonostante tutto, però, in queste realtà calcistiche la media di età non superava i 26 anni.

Sarri è sempre stato capace ad allenare i giovanissimi: Rugani, Saponara, Bentancur, De Ligt…

Con la cessione di Tchaouna, oggi i giovanissimi della Lazio sono anche coloro che, per Sarri, sono in dubbio. E' per questo motivo che il comandante dovrà far riferimento sulla maturità dei veterani, sperando che il progetto giovani potrà comunque essere portato a termine.