Lazio, Sarri pensa al piano anti-Cagliari: il programma settimanale

In vista dell'incontro a casa del Cagliari, in programma sabato 21 febbraio alle ore 20:45, il mister Maurizio Sarri ha progettato una strategia per preparare la squadra al meglio e tentare di portarsi a casa 3 punti.

Cagliari-Lazio: il programma

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il programma deciso dal Comandante prevede oggi la ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Formello, precisamente alle ore 15:30. Per domani, invece, è stata fissata una doppia seduta, infatti, la rosa si allenerà prima alle 10:30 e poi alle 15:00. L'allenamento proseguirà giovedì pomeriggio, mentre venerdì mattina è in programma la rifinitura.

Cagliari-Lazio: le probabili mosse di Sarri

La Lazio cerca il riscatto immediato dopo la sconfitta contro l’Atalanta, volando a Cagliari con un'emergenza di infortuni ancora evidente ma con qualche spiraglio di luce. Maurizio Sarri dovrà rinunciare ancora a Lazzari e Pedro, ma spera di ritrovare pedine fondamentali per dare ossigeno alle rotazioni. Davanti a Provedel, la certezza è il rientro di Romagnoli, che guiderà la difesa insieme a Provstgaard; resta invece un grande punto interrogativo su Mario Gila, ancora alle prese con il problema al ginocchio sinistro. Le scelte sulle corsie esterne vedono Marusic confermato a destra, mentre a sinistra resta vivissimo il duello tra Pellegrini e Nuno Tavares. A centrocampo, il rientro di Basic rimescola le carte: il croato si contende una maglia con Dele-Bashiru per affiancare gli inamovibili Cataldi e Taylor, con Rovella pronto a dare il suo contributo a gara in corso. In attacco si monitorano le condizioni di Zaccagni, che punta alla convocazione, tuttavia, al momento i favoriti per completare il tridente con Isaksen e Maldini sono Noslin e Ratkov, con Dia e Cancellieri pronti a subentrare dalla panchina.