Lazio e sponsor: non se ne parla più e resta un enigma

Il discorso sponsor in casa Lazio ha preso improvvisamente e prepotentemente piede ad agosto, a pochi giorni dalla prima di campionato tra i biancocelesti ed il Como. Ne parlò Il Corriere dello Sport riportando anche una chiusura vicinissima che poteva far apparire il main sponsor sulle maglie dei capitolini addirittura per il debutto in serie A nella nuova stagione 2025-2026.

Le tappe del main sponsor

Sul tavolo sembravano esserci diversi marchi, diverse trattative e un tempo breve per arrivare a dama da parte di Claudio Lotito e la società biancoceleste. La prima trattativa seria, riguardava un marchio della tech company e un accordo che sembrava esser ad un passo. Nulla di fatto, tutto saltato da quello che è stato raccontato dalla stampa e dai media. Il presidente Lotito quindi, di nuovo a lavoro per portare il main sponsor sulla maglia della Lazio. La cifra annuale pretesa dal club romano era di 5 milioni di euro.

L'ultima trattativa poi il nulla

Parliamo di alcune settimane fa l'ultima volta che è stato nominato il main sponsor associato alla S.S.Lazio. Poi il nulla. Si è parlato di una trattativa con una importante compagnia aerea ma la cosa finora non si è concretizzata. Ovviamente il tifoso spera, la società biancoceleste necessita di liquidità in entrata per superare i problemi economico ormai palesi.