Vieira e l'esonero: l'allenatore resterà ancora sulla panchina del Genoa

Arrivano aggiornamenti importanti per quella che è una panchina importante del campionato di serie A. Il nome è quello di Patrick Vieira, attuale allenatore del Genoa che viene da un momento a dir poco negativo alla guida dei rossoblu. L'ultimo match, inaspettatamente perso, contro la Cremonese di Davide Nicola sembrava aver messo Vieira davanti ad un esonero probabile ma così non è stato dagli aggiornamenti arrivati quest'oggi da SkySport. Decisivo il confronto con il nuovo direttore sportivo Diego Lopez, nel giorno in cui il Genoa ha annunciato la risoluzione di contratto con Marco Ottolini.

Patrick Vieira sarà quindi regolarmente in panchina nella prossima giornata di serie A, nel match contro il Sassuolo allenato da Fabio Grosso.

Ultima partita e classifica

Una sconfitta pesante che ha lasciato tanto amaro in bocca nell'ambiente genoano. Oltre il risultato anche la prestazione è stata altamente deludente. La Cremonese di Davide Nicola ha servito un 2-0 pesante ai liguri. La squadra di casa non è sembrata mai in partita e ha creato fin troppo poco per mettere in difficoltà gli ospiti che si sono portati a casa tre punti preziosi grazie alla doppietta di Bonazzoli.

La classifica del Genoa

La classifica rispecchia una crisi nera per la squadra di Patrick Vieira. Quest'ultimo resta sulla panchina ma sicuramente in una condizione tutt'altro che serena. Il prossimo match di campionato contro il Sassuolo potrebbe essere l'ultima spiaggia per il tecnico francese che finora ha raccolto solo 3 punti su 9 partite e un ultimo posto davvero inaspettato.