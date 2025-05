Inter-Lazio, Rovella: "Importante andare in Champions. Oggi spero..."

L'ultima vittoria della Lazio allo Stadio San Siro risale al 2019, in cui la squadra all'epoca guidata da Simone Inzaghi aveva avuto la meglio grazie alla rete di Milinkovic-Savic. Oggi la Lazio ritrova Inzaghi sulla panchina avversaria al comando dell'Inter. Oltre all'obiettivo Champions League i biancocelesti dovranno cercare anche una rivincita sul pesantissimo 6-0 subito dai nerazzurri nella gara d'andata allo Stadio Olimpico di Roma. Una rivincita per la squadra di Baroni e per i tifosi biancocelesti.

Il centrocampista biancoceleste, Nicolò Rovella, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre gara ai microfoni di Sky Sport, Dazn e Lazio Style Channel, di seguito le sue parole.

Rovella a Lazio Style Channel

Una gara importantissima perché tutti e due le squadre ci giochiamo qualcosa, forse qualcosina più noi perché dopo qualche eliminazione Europa League è importante andare in Champions League e quindi sicuramente siamo qua a Milano per cercare di vincere e portare a casa i tre punti. Zone calde della partita? Io credo che la grande battaglia sarà qua, sarà al centrocampo.

Cerchi il primo gol con la maglia della Lazio, ma quanto sarebbe importante anche continuare confermarsi in Europa, soprattutto in Champions League per continuare questo processo di crescita?

No, credo sia importantissimo per noi giocatori, per la società, perché la Lazio è una squadra top in Italia e deve confermarsi in Champions League, è la massima competizione europea quindi credo che sia importante per questo e poi se c'è un destino è giusto che oggi, spero oggi di fare il gol perché è importante, lo aspetto da un po' di tempo e spero di poterlo trovare.

Il centrocampista Lazio a Sky Sport

Arriviamo a questo momento con una squadra che ha affrontato tantissime partite in questa stagione, tra Europa League, Coppa Italia e campionato, credo siano oltre 50. Abbiamo lavorato bene durante tutto l’anno, e adesso è il momento di raccogliere i risultati di questo impegno.

Le parole di Rovella a Dazn