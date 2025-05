Inter-Lazio, novità inaspettata sulla maglia dei biancocelesti

Non sono più i pochi minuti a separare il fischio iniziale tra Inter e Lazio ma ormai si tratta davvero di pochi secondi. Intanto mentre le due squadre sono in spogliatoi notiamo una grande novità per quanto riguarda la casacca della Lazio.

La novità sulle maglie della Lazio

Questa sera la squadra di baroni gioverà con la maglia gialla ma la novità assoluta è vedere come main sponsor Aereoitalia. Infatti la scritta della compagnia aerea solitamente appare in basso sul retro della maglietta dei giocatori.

Gli undici scelti da Baroni

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic Gila Romagnoli Nuno Tavares; Guendouzi Rovella; Isaksen Vecino Dia; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni.