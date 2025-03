Dott. Rodia: “Rientro Castellanos? Ci vorrà estrema attenzione. Su Tavares…”

Intervenuto ai microfoni di “La Politica nel Pallone”, il medico della Lazio Fabio Rodia ha fatto il punto della situazione sulle condizioni di Castellanos e Nuno Tavares. Queste le sue dichiarazioni.

Quando rientrerà Valentin Castellanos? Lui era appena rientrato da un precedente infortunio, poi ne ha avuto un altro al polpaccio; in settimana faremo dei controlli clinici e strumentali per vedere lo stato di andamento e quantificare esattamente il suo ritorno in campo che dovrà essere fatto con estrema attenzione . Ci sono ancora due mesi prima della fine del campionato e un nuovo infortunio o recidiva avrebbe un peso estremamente importante.

Nuno Tavares ha avuto un affaticamento, era stato valutato anche dai medici della nazionale portoghese. Anche per lui sono previsti controlli in settimana per rimetterlo in campo al più presto