Tifo organizzato: "Stasera saremo sotto la Curva Nord: ecco il motivo"

Le dichiarazioni del tifo organizzato ai microfoni di Radio Laziale

Ginevra Sforza /
Fraioli
Fraioli

L'intervento ai microfoni di Radio Laziale del tifo organizzato a poche ore dal fischio d'inizio di Lazio-Atalanta, sfida valevole per la semifinale d'andata di Coppa Italia.

Il tifo organizzato a Radio Laziale

Saremo lì perché noi siamo la Lazio e la Lazio è dove sono i laziali. Il motivo per cui esserci oggi è importante perché soprattutto facciamo vedere che siamo vicini alla Lazio nonostante la restrizione che ci siamo imposti perché saremo lì perché dobbiamo essere lì, perché quello è il nostro posto, perché quella è la nostra casa, perché quello fino a prova contraria è il luogo dove siamo cresciuti e dove idealmente moriremo fino alla fine dei nostri giorni. 

Prosegue l'intervento

Lì c'è un legame naturale con quel posto lì e noi saremo lì perché lì non ci vogliono. Saremo lì perché chi comanda lì è la cosa più brutta per lui vederci, ascoltarci, ma sapere che non condividiamo la stessa cosa con lui all'interno di quello stadio. Saremo lì perché noi siamo la Lazio e la Lazio è dove sono i laziali altrimenti non c'è niente.

