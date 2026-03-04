Tifo organizzato: "Stasera saremo sotto la Curva Nord: ecco il motivo"

L'intervento ai microfoni di Radio Laziale del tifo organizzato a poche ore dal fischio d'inizio di Lazio-Atalanta, sfida valevole per la semifinale d'andata di Coppa Italia.

Saremo lì perché noi siamo la Lazio e la Lazio è dove sono i laziali. Il motivo per cui esserci oggi è importante perché soprattutto facciamo vedere che siamo vicini alla Lazio nonostante la restrizione che ci siamo imposti perché saremo lì perché dobbiamo essere lì, perché quello è il nostro posto, perché quella è la nostra casa, perché quello fino a prova contraria è il luogo dove siamo cresciuti e dove idealmente moriremo fino alla fine dei nostri giorni.