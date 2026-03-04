Coppa Italia | Lazio-Atalanta, i convocati di Sarri: torna Pedro, la scelta su Basic

La lista dei convocati biancocelesti in vista dell'impegno di Coppa Italia contro l'Atalanta

Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball
A poche ore dal match tra Lazio e Atalanta, mister Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della semifinale d'andata di Coppa Italia delle ore 21:00.

I convocati di Sarri

Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.

