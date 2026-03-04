Lazio-Atalanta, i convocati di Palladino: assente un big
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball
Raffaele Palladino ha diramato la propria lista dei convocati in vista dell'impegno di questa sera contro la Lazio per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Tuttavia, nella lista risulta un'assenza pesante: Ederson non sarà a disposizione del tecnico.
I convocati di Palladino
Portieri: Carnesecchi Marco, Rossi Francesco, Sportiello Marco.
Difensori: Ahanor Honest, Bakker Mitchel, Bellanova Raoul, Bernasconi Lorenzo, Djimsiti Berat, Hien Isak, Kolasinac Sead, Kossounou Odilon, Scalvini Giorgio, Zappacosta Davide.
Centrocampisti: de Roon Marten, Ederson, Musah Yunus, Samardzic Lazar, Zalewski Nicola, Pasalic Mario.
Attaccanti: Krstovic Nikola, Scamacca Gianluca, Sulemana Kamaldeen, Vavassori Dominic