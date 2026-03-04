Lazio-Atalanta, i convocati di Palladino: assente un big

Ginevra Sforza /
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball

Raffaele Palladino ha diramato la propria lista dei convocati in vista dell'impegno di questa sera contro la Lazio per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Tuttavia, nella lista risulta un'assenza pesante: Ederson non sarà a disposizione del tecnico.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

I convocati di Palladino

Portieri: Carnesecchi Marco, Rossi Francesco, Sportiello Marco.

Difensori: Ahanor Honest, Bakker Mitchel, Bellanova Raoul, Bernasconi Lorenzo, Djimsiti Berat, Hien Isak, Kolasinac Sead, Kossounou Odilon, Scalvini Giorgio, Zappacosta Davide.

Centrocampisti: de Roon Marten, Ederson, Musah Yunus, Samardzic Lazar, Zalewski Nicola, Pasalic Mario.

Attaccanti: Krstovic Nikola, Scamacca Gianluca, Sulemana Kamaldeen, Vavassori Dominic

Tifo organizzato: "Stasera saremo sotto la Curva Nord: ecco il motivo"