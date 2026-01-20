Fiorentina-Roma, scontri violenti tra tifosi: si va verso severi provvedimenti

In seguito ai violenti scontri avvenuti nella giornata di ieri tra i sostenitori della Fiorentina e della Roma, sembra che i tifosi delle squadre andranno incontro a dei provvedimenti molto severi.

Roma-Fiorentina, scontri tra tifosi: i provvedimenti

Come riportato da TMW, nella giornata di ieri, sull'A1 all'altezza di Casalecchio di Reno, un gruppo di tifosi della Fiorentina, diretti all'Ara per la gara contro il Bologna, e uno diretto a Torino, si sono scontrati violentemente. In vista di questi comportamenti, gli organi istituzionali hanno intenzioni di bloccare le trasferte sia dei tifosi del club Viola sia della Roma fino al termine della stagione. Una punizione molto severa provocata da atteggiamenti inaccettabili.

Il post di TMW