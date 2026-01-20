Calciomercato Lazio, il Bournemouth insiste per Mandas: la rivelazione di Pedullà

Alfredo Pedullà ha rivelato alcune interessanti informazioni riguardo la trattativa Bournemouth-Mandas, portiere biancoceleste ormai sempre più lontano dall'ambiente Lazio.

Le rivelazioni di Mandas

Come rivelato da Alfredo Pedullà, il club della Premier League ha riconfermato l'interesse per il portiere greco, infatti, sembra che la squadra inglese stia aumentando la sua offerta per venire incontro alla richiesta della Lazio di 20 milioni. Offerte che una volta presentate saranno irrifiutabili per la Società biancoceleste.

Cessione Mandas: il record delle plusvalenze

Come riportato questa mattina da Il Messaggero, l'ex Ofi Creta era arrivato alla nel club per un milione di euro ed ora, con l'offerta dalla Premier League, la sua cessione potrebbe infrangere uno storico record e stabilirne uno nuovo. Nella stagione 2017-2018, infatti, le cessioni di Keita Balde al Monaco, Hoedt al Southampton e Biglia al Milan avevano portato nelle casse della Lazio circa 63 milioni di euro ed ora, considerando i 47 milioni di plusvalenze generati dalle uscite di Taty, Guendouzi e Tchaouna, ne basterebbero 17 Mandas ne arrivassero 17, si arriverebbe per arrivare a quota 64 e stabilire un nuovo record.