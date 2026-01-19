La Moviola di Lazio-Como: Fabbri rigido con scelte sbagliate

Una partita da dimenticare

Brutta serata per la Lazio, che contro il Como incassa tre gol e interrompe la scia positiva dopo la vittoria sul Verona nell’ultimo turno. A dirigere l’incontro è stato l’arbitro Fabbri, protagonista soprattutto nell’episodio del fallo di Taylor su Caqueret in area: richiamato dal VAR, il direttore di gara ha poi concesso il calcio di rigore, successivamente fallito da Nico Paz.

Decisioni che fanno discutere

Nel complesso non si registrano errori clamorosi da parte del fischietto emiliano, ma la sua direzione è apparsa a tratti eccessivamente fiscale nei confronti dei biancocelesti, contribuendo ad aumentare la tensione in campo. È mancata, ad esempio, l’ammonizione per la trattenuta reiterata di Nico Paz su Belahyane. Pesa invece il cartellino giallo mostrato a Cataldi per proteste: già diffidato, il centrocampista salterà così la prossima sfida contro il Lecce. Ammoniti anche Zaccagni, Romagnoli e Pellegrini, in una gara segnata da nervosismo e difficoltà.