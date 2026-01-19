La Moviola di Lazio-Como: Fabbri rigido con scelte sbagliate

Tre gol subiti e un arbitraggio che fa discutere

Matteo Ischiboni /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Una partita da dimenticare

Brutta serata per la Lazio, che contro il Como incassa tre gol e interrompe la scia positiva dopo la vittoria sul Verona nell’ultimo turno. A dirigere l’incontro è stato l’arbitro Fabbri, protagonista soprattutto nell’episodio del fallo di Taylor su Caqueret in area: richiamato dal VAR, il direttore di gara ha poi concesso il calcio di rigore, successivamente fallito da Nico Paz.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Decisioni che fanno discutere

Nel complesso non si registrano errori clamorosi da parte del fischietto emiliano, ma la sua direzione è apparsa a tratti eccessivamente fiscale nei confronti dei biancocelesti, contribuendo ad aumentare la tensione in campo. È mancata, ad esempio, l’ammonizione per la trattenuta reiterata di Nico Paz su Belahyane. Pesa invece il cartellino giallo mostrato a Cataldi per proteste: già diffidato, il centrocampista salterà così la prossima sfida contro il Lecce. Ammoniti anche Zaccagni, Romagnoli e Pellegrini, in una gara segnata da nervosismo e difficoltà.

Lazio-Como, Provedel: "Nessuno merita un atteggiamento e prestazione del genere "