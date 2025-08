Oliviero: "Dopo il gol non ricordo cosa sia successo. Su Grassadonia…"

Il gol segnato contro la Spagna agli ultimi Europei è una gioia che Elisabetta Oliviero si porterà dietro per tutta la vita. Così come le sue compagne alla Lazio convocate in Nazionale, è intervenuta ai microfoni ufficiali del club per parlare delle emozioni vissute Uefa Women's Euro 2025 e per parlare della prossima stagione con la Lazio Women.

Le parole di Elisabetta Oliviero a Lazio Style

Si era creato sicuramente un gruppo molto unito, capace di comprendere ogni giocatrice nel suo singolo per farle dare il meglio nel collettivo. Si era creata una magia speciale e si vedeva in campo. I tifosi della Lazio ci hanno seguite, anche allo stadio o fuori dall'albergo. È stato bello sentire il club e i tifosi presenti.

Sul gol segnato con la Nazionale

Riguardo al gol posso dire che non ricordo cosa è successo dopo. Ho sentito un abbraccio, avevo voglia di festeggiare con le compagne. Un gol in Nazionale è un momento indimenticabile, a maggior ragione in

una partita così importante.

Soncin e Grassadonia

Sia Soncin che Grassadonia, così come gli altri uomini provenienti dal maschile, sono sempre titubanti. Poi vengono travolti dalla nostra voglia, dalla nostra potenzialità, Tutte le donne nello sport sono cresciute con quello che c'era. Alzando il livello di società, allenatori e staff si può arrivare a grandi traguardi. Sono uomini che hanno capito con empatia tutte le nostre sfaccettature e si sono trovati bene con noi. Soncin e Grassadonia per certi versi si assomigliano, gli piace giocare a calcio, danno la loro visione e non vogliono buttare il pallone.

Un messaggio per i tifosi?