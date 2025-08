Piemonte: "Obiettivo continuare il percorso dello scorso anno. Spero di…"

Di ritorno dall'esperienza a Uefa Women's Euro 2025, Martina Piemonte è intervenuta ai canali ufficiali del club biancoceleste per commentare gli Europei appena giocati e la stagione alle porte della Lazio.

Ho messo me stessa in campo sempre, ovunque, ma nella Lazio ancora di più per quanto ho voluto questa scelta. La Nazionale è la conseguenza: andarci è una motivazione, che però cresce e matura in ognuna di noi giorno dopo giorno. Dopo questa stagione insieme sono più pronta, Il mister ha tante idee, ci ha dato tanto. Continuare il percorso iniziato lo scorso anno è l'obiettivo. Io dovrei segnare, spero di farlo il più possibile e aiutare la squadra con le mie caratteristiche.