Giovani talenti sfumati: i nomi segnalati da Sarri che costano troppo

Giovani calciatori nel mirino di Sarri: obiettivi sfumati

Come riportato da Il Messaggero, Maurizio Sarri avrebbe voluto inserire in rosa alcuni giovani talenti di qualità, ma i costi elevati hanno frenato ogni possibilità. Tra i nomi segnalati figuravano Karetsas e Daghim, giocatori considerati interessanti per il futuro. Senza garanzie sugli acquisti e con meno fiducia nelle strategie di mercato, l’ex tecnico ha preferito puntare almeno su profili già rodati ed esperti, tipo Lorenzo Insigne.

Karetsas (Photo by Ian MacNicol/Getty Images)

Mercato bloccato e occasioni perse in difesa e centrocampo

Il progetto di svecchiamento della squadra, avviato tempo fa, è stato bruscamente interrotto dall’ultimo blocco del mercato. La sessione estiva, trascorsa senza colpi significativi, ha portato alla perdita di un obiettivo importante: il difensore 20enne Jan-Carlo Simic, approdato in Arabia all’Al-Ittihad. In salita anche la trattativa per il 22enne Giovanni Fabbian, profilo indicato come rinforzo ideale per il centrocampo nella talent room.

Adam Daghim (Photo by Michael Reaves/Getty Images)