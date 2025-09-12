Sassuolo-Lazio, dove vedere il match in tv e in streaming

Dopo la sosta delle Nazionali la Lazio è pronta a tornare in campo, domenica alle ore 18:00 ci sarà il Sassuolo di Grosso: i biancocelesti vogliono dare seguito al 4-0 maturato allo Stadio Olimpico con il Verona.

Gli indisponibili e i recuperi della Lazio in vista del Sassuolo

Sarri può sorridere per i recuperi di Vecino, Romagnoli e Isaksen ma allo stesso tempo deve fare i conti con i fastidi di Rovella. Per quanto riguarda Zaccagni invece, tornato dal ritiro della Nazionale non al meglio, le sue condizioni non dovrebbero preoccupare per la sfida di domenica.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Dove si può vedere Sassuolo-Lazio in tv e in streaming?

La sfida tra le due squadre in programma domenica 14 settembre alle ore 18:00, sarà visibile sia su Sky che su Dazn. Per quanto riguarda lo streaming, la gara si potrà seguire sulle app ufficiali di Sky e Dazn.